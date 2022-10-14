«Ему все время чего-то не хватало»: Пригожин объяснил внезапную популярность певца SHAMAN

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Популярность SHAMAN как артиста нового поколения объясняется тем, что он оказался в нужное время в нужном месте. Талант, помноженный на чувства патриотизма, произвели фурор в массах. Так оценил творчество начинающего исполнителя Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

По его словам, автор популярного ныне хита «Я русский» шел к успеху через очень тернистый путь:

— Если изучить его прошлое, то вы удивитесь, в каком количестве проектов SHAMAN принимал участие. Это и «Голос», и другие музыкальные проекты. И ему все время чего-то не хватало для того, чтобы покорить зрителей.

И вдруг появилось нужное время, когда он смог выпустить хит, получивший отголоски в сердцах многих людей. Он попал в момент, когда есть потребность в патриотизме и совокупность обстоятельств дали такой феноменальный результат.

При этом Пригожин подчеркнул, что нельзя относиться к SHAMAN исключительно как к герою одного музыкального течения. Он, прежде всего, хороший вокалист, убеждает Пригожин:

— Сложилась бы у него так успешно карьера в иных обстоятельствах — самому богу известно. Но мы сейчас говорим о той данности, которая у нас есть. Талант, потребность на патриотизм и правильная композиция дали плоды.

В то же время Пригожин уверен, что Дронов пока очень молодой артист и есть шансы услышать его в новых жанрах:

— Он музыкант, а не гопник, и я надеюсь, что его слушатели это понимают. Он несет культуру в массы. А насчет его дальнейшего роста могу сказать одно: все будет зависеть исключительно от репертуара, обстоятельств вокруг и того, насколько ему удастся удержать волну популярности.

В заключение собеседник «ВМ» отметил, что ключевую роль во взлете певца на российский музыкальный олимп сыграл именно патриотический жанр песен.

Ранее автор хита «Я русский» Ярослав Дронов опубликовал свой новый трек «Вызов» на музыкальных площадках страны. В композиции исполнитель призывает не падать духом и не терять самообладание даже в самых сложных ситуациях.