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Приметы и советы

Все московские дороги промоют шампунем в рамках подготовки к зиме 15 октября

Дарья Сорокина
Город
Все московские дороги промоют шампунем в рамках подготовки к зиме 15 октября
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Все московские дороги промоют шампунем в рамках подготовки к зиме 15 октября. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в пятницу, 14 октября.

— В соответствии с утвержденным графиком в субботу тщательно промоем все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах работы будут выполняться вручную комплексными бригадами коммунальных служб. Мойка дорог со специальным шампунем традиционно проводится весной и осенью, она помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой, — рассказал Бирюков.

В пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства подчеркнули, что используемое моющее средство совершенно безопасно: не содержит кислот и щелочей.

Промывка дорог начнется с 10 утра, поэтому автолюбителям рекомендуется быть более внимательными на дорогах, чтобы не препятствовать движению колонн техники, передали в Telegram-канале комплекса.

Недавно стало известно, что специалисты Комплекса городского хозяйства обновили 15 тысяч погонных километров дорожной разметки. Преимущественно специалисты занимаются нанесением разметок в ночное время, когда трафик ниже. Подобное позволяет избежать длительных ограничений движения автотранспорта.

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