«Батон и кирпич»: назван любимый хлеб москвичей

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Москвичи в четыре раза чаще покупают белый хлеб, нежели черный. Об этом свидетельствуют результаты исследования «СберМаркета» и холдинга «Коломенский». Они проанализировали онлайн- и офлайн-покупки хлеба среди граждан.

По их данным, в онлайн- и офлайн-магазинах москвичи покупают белый хлеб чаще, чем черный.

— Белый хлеб покупают онлайн в четыре раза чаще, чем черный. Самая популярная форма хлеба — батон. Онлайн его покупают в 3,5 раза чаще, чем находящийся на втором месте багет, и почти в шесть раз чаще, чем тостовый хлеб. Наиболее распространен хлеб из пшеничной муки, — заявили в пресс-службе.

Также, по данным «СберМаркета», в офлайн-магазинах белый хлеб покупают в полтора раза чаще, чем черный. А по форме самые популярные — «батон» и «кирпич».

14 октября нутрициолог Ольга Панова дала советы по выбору хлеба. Эксперт рассказала, что при выборе хлеба стоит обращать внимание на его состав. Важно, чтобы в изделии содержалось достаточное количество клетчатки.

По мнению Пановой, лучше сделать выбор в пользу ржаного или серого хлеба. Хорошо, если в составе есть семена льна, подсолнечника, тыквы.