Поставляемые в IKEA фрикадельки могут появиться в других торговых сетях

Фото: Unsplash

Группа «Черкизово» не собирается менять стратегию по производству фрикаделек, которые раньше поставлялись в IKEA, и будет перенаправлять поставки в другие торговые сети. Об этом в пятницу, 14 октября, рассказал Мариуш Левоц, директор по переработке предприятия «ПИТ-Продукт», принадлежащего «Черкизово» и занимающегося, в том числе, производством названной продукции.

По словам руководителя предприятия, все существующие планы сохраняются. Он также добавил, что в месяц выпускалось 200 тонн мясного блюда.

— Сейчас этот объем будем стараться заменить поставками для других клиентов, — передает слова Левоца ТАСС.

В начале августа IKEA не подтвердила информацию о том, что сеть готовится к возобновлению работы в России. По информации пресс-службы, руководство ретейлера не прорабатывает данный вопрос.

Председатель Общественной организации по защите прав потребителей Олег Павлов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что IKEA могла бы сменить свои вывески и продолжить работу в стране, как это сделала сеть ресторанов «Макдоналдс».