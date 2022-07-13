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«Могла бы сменить вывески и продолжить работу»: эксперт — об уходе IKEA из России

Рафаэль Залян
Георгий Соланович

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Могла бы сменить вывески и продолжить работу»: эксперт — об уходе IKEA из России
Фото: Pexels

Шведская компания IKEA «могла бы сменить свои вывески и продолжить работу в России», как сделала сеть ресторанов «Макдоналдс». Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» выразил председатель Общественной организации по защите прав потребителей Олег Павлов.

По его словам, у шведского ретейлера в РФ локализовано порядка 70 процентов ассортимента товаров. На такой значительной базе работу могло продолжать зарегистрированное в России юридическое лицо, продавая привычные товары IKEA.

— Это было бы наиболее правильным решением, потому что все точки уже налажены, поставщики имеются, персонал обучен. Но по какой-то непонятной причине этого не происходит. Возможно, в силу недостаточной квалификации чиновников с обеих сторон, которые этот вопрос курируют, — заявил Павлов в беседе с «ВМ».

При этом эксперт до сих пор не исключает такого варианта, несмотря на заявления шведской компании о том, что она планирует покинуть Россию к сентябрю.

А предприниматель и эксперт в сфере мебельного бизнеса Сергей Мешков рассказал «ВМ», какие компании смогут заменить товары IKEA. По его словам, перспективы очень хорошие. Например, существует бренд, который повторяет икеевский ассортимент.

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