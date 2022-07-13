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«Как под копирку»: какие компании могут заменить IKEA в России

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Какие компании могут заменить IKEA в России
Фото: Unsplash

Заменить товары компании IKEA смогут российские и зарубежные фирмы, которые уже активизируются в связи с уходом крупнейшей торговой сети из РФ. Среди иностранных фирм — преимущественно турецкие и китайские поставщики. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал предприниматель и эксперт в сфере мебельного бизнеса Сергей Мешков.

По словам специалиста, российский потенциал по производству мебели и кухонных принадлежностей очень велик. И среди отечественных компаний есть немало тех, которые могли бы объединиться в единую структуру, чтобы охватить объемы IKEA:

— Для производства ассортимента нам нужно только недорогое оборудование, которое можно наладить через Китай в лизинг или через дешевые кредиты. Это раньше покупка оборудования являлось целой историей, потому что при минимальной маржинальности, то есть невысокой доходности, нужно было еще и техническую революцию устраивать. Сейчас же все иначе: есть возможность производить технику и мебель экономформата для нашего рынка.

Что же касается иностранных фирм, которые могут занять нишу IKEA, эксперт убежден, что это под силу китайским корпорациям:

— В Китае есть крупный торговый центр 11 Furniture, который как под копирку повторяет весь икеевский ассортимент. И нам можно вступить в переговоры с этой компанией. Возможно, китайская товарная линейка окажется куда дешевле, чем оригинал.

Home Mood и Madame Coco — турецкие сети, которые близки по концепции с мировой сетью, но имеют и свои оригинальные товары. Мешков подчеркнул, что вход этих компаний в РФ был бы тоже уместен и заполнил весь ассортимент от IKEA.

В свою очередь, председатель Общественной организации по защите прав потребителей Олег Павлов сообщил, что у IKEA локализовано порядка 70 процентов ассортимента товаров. По его словам, при правильном подходе компания могла бы сменить свои вывески и продолжить работу в РФ, как сделала сеть ресторанов «Макдоналдс».

— Это было бы наиболее правильным решением, потому что все точки уже налажены, поставщики имеются, персонал обучен. Но по какой-то непонятной причине этого не происходит. Возможно, в силу недостаточной квалификации чиновников с обеих сторон, которые этот вопрос курируют, — заявил Павлов.

По словам эксперта, на имеющейся и наработанной базе свою деятельность могло бы продолжать российское юридическое лицо, продавая икеевский привычный ассортимент. При этом он допустил, что такой сценарий не исключен.

12 июля стало известно, что IKEA в России организовала онлайн-очередь для покупки товаров на распродаже перед своим уходом из страны.

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