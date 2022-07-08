Что будет с гарантией на товары IKEA после ее ухода из России

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Суд вынудит шведскую компанию IKEA в случае ухода с российского рынка организовать центры по обмену, возврату или компенсации товаров. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделился председатель Общественной организации по защите прав потребителей, юрист Олег Павлов, комментируя новость о том, что IKEA в РФ предъявили иск из-за нарушения прав покупателей на гарантию товаров.

В связи с тем, что шведская компания покидает РФ, она устроила онлайн-распродажи оставшихся товаров и предупредила, что гарантийный срок на них составит всего два месяца с момента приобретения.

— Конечно, с точки зрения закона продавец может сам устанавливать гарантийный срок на товар любой продолжительности. Однако если гарантийный срок меньше двух лет, то потребитель все равно имеет право предъявить продавцу претензию по качеству в течение двух лет с момента покупки. А новая идеология IKEA идет вразрез с российским законодательством.

Следовательно, весь товар от IKEA, который компания уже реализовала или распродает сейчас в онлайн-формате, должен иметь гарантию не менее двух лет, подчеркнул спикер.

Компания же, по словам Павлова, хочет обойти закон, снизив гарантийные сроки до двух месяцев:

— Сейчас представители фирмы продают остатки товаров и собираются покинуть российский рынок. Иск, поданный нами, позволит пресечь недобросовестные действия IKEA и вынудит компанию даже после завершения распродажи в случае необходимости менять, ремонтировать или компенсировать товар, который вышел из строя, если гарантийный срок еще актуален.

Схемы возврата или замены товара будут осуществляться по следующей системе: если мебель была российского производства, в таком случае претензии можно предъявлять компании-производителю. Если поставщиком была зарубежная компания, в таком случае следует направлять жалобы фирме-импортеру.

— 90 процентов товара предоставляла родина IKEA — Швеция. И, если компания полностью будет ликвидирована в России, тогда россияне останутся один на один с продукцией, которая вышла из строя. А нужно понимать, что продукция была реализована в РФ на сотни миллиардов рублей. Именно по этой причине к проблеме нужно привлекать внимание государства и правоохранительных органов, — отметил Павлов.

Эксперт отметил, что IKEA должна хотя бы на два года сохранить в РФ свои гарантийные центры, чтобы граждане могли обращаться в случае порчи мебели:

— Сама же компания ведет себя максимально недобросовестно и не хочет идти на уступки. Она не объявила публично или письменно о готовности выполнять все потребительские требования в течение сроков, предусмотренных законом. Что и послужило причиной подачи искового заявления в отношении фирмы.

Суд, по словам эксперта, обяжет компанию выполнить судебные решения и обеспечить наличие полноценного офиса, куда потребители могли бы обращаться с целью замены продукции или получения компенсации в случае возврата товара.