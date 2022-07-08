Руководство IKEA сообщило, что планирует покинуть российский рынок к сентябрю

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Руководство группы компаний IKEA оповестило своих партнеров о намерении покинуть российский рынок к сентябрю этого года. Об этом сообщил один из брокеров торговой недвижимости в пятницу, 8 июля.

По его словам, компании необходимо рассчитаться с сотрудниками и завершить отношения с партнерами. На данный момент руководство сети проводит переговоры с собственниками торговых центров о прекращении аренды магазинов небольших форматов. Уточняется, что темой разговора служат штрафные санкции за разрыв контрактов, передает «Известия».

15 июня представители компании IKEA сообщили, что холдинг продаст все четыре фабрики на территории России. Заводы располагаются в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

3 июля сеть магазинов IKEA официально подтвердила, что распродажа товаров с ее складов начнется 5 июля. Уточняется, что доставка купленных товаров должна была осуществляться только в городах, где есть магазины сети. Однако в день распродажи сайт ретейлера продукции для дома начал работу с техническими сбоями.