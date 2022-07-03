Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

IKEA объявила о распродаже товаров для всех желающих в России с 5 июля

Евгений Белоусов
Экономика
IKEA объявила о распродаже товаров для всех желающих в России с 5 июля
Фото: Unsplash

Сеть магазинов IKEA официально подтвердила, что распродажа товаров с ее складов начнется 5 июля. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в пресс-службе предприятия.

— С 5 июля в течение нескольких недель вы можете купить товары IKEA только на сайте ikea.ru, — говорится в сообщении.

Уточняется, что доставка купленных товаров будет осуществляться только в городах, где есть магазины сети. Это, в частности, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, а также Новосибирск. Кроме того, доставка также будет осуществляться на расстоянии 50 километров от этих городов, говорится на сайте IKEA.

IKEA разрешила своим сотрудникам приобретать товары в российских магазинах сети, а для остальных россиян компания обещала через несколько дней провести онлайн-распродажу, однако в итоге ее перенесли. Продажи в самих магазинах сети осуществляться уже не будут, говорилось в сообщении компании.

В свою очередь нидерландский холдинг Ingka Group, владеющий сетями IKEA и «Мега», возможно, возобновит работу в России, однако это может произойти нескоро. С подобным заявлением компания выступила после того, как заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов допустил, что Ingka Group, сохранившая торговые центры «Мега», «оставляет себе возможность вернуться».

Бизнес Россия Торговля
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Александр Лосото
Александр Лосото

Повторение пройденного

Гелани Азиров
Гелани Азиров

Отрасли нужна поддержка

Все мнения
О проекте