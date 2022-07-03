IKEA объявила о распродаже товаров для всех желающих в России с 5 июля

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Сеть магазинов IKEA официально подтвердила, что распродажа товаров с ее складов начнется 5 июля. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в пресс-службе предприятия.

— С 5 июля в течение нескольких недель вы можете купить товары IKEA только на сайте ikea.ru, — говорится в сообщении.

Уточняется, что доставка купленных товаров будет осуществляться только в городах, где есть магазины сети. Это, в частности, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, а также Новосибирск. Кроме того, доставка также будет осуществляться на расстоянии 50 километров от этих городов, говорится на сайте IKEA.

IKEA разрешила своим сотрудникам приобретать товары в российских магазинах сети, а для остальных россиян компания обещала через несколько дней провести онлайн-распродажу, однако в итоге ее перенесли. Продажи в самих магазинах сети осуществляться уже не будут, говорилось в сообщении компании.

В свою очередь нидерландский холдинг Ingka Group, владеющий сетями IKEA и «Мега», возможно, возобновит работу в России, однако это может произойти нескоро. С подобным заявлением компания выступила после того, как заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов допустил, что Ingka Group, сохранившая торговые центры «Мега», «оставляет себе возможность вернуться».