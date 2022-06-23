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Reuters: Ingka Group надеется, что IKEA сможет вернуться в Россию

Араз Салехов
В мире
Reuters: Ingka Group надеется, что IKEA сможет вернуться в Россию
Фото: Pexels

Нидерландский холдинг Ingka Group, владеющий сетями IKEA и «Мега», возможно, возобновит работу в России, однако подобное может произойти не в скором времени. Об этом в четверг, 23 июня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление холдинга.

— Мы по-прежнему надеемся, что когда-нибудь в будущем сможем вернуть IKEA для многих людей в России. Однако сегодня для этого нет необходимых условий, — говорится в сообщении.

С подобным заявлением компания выступила после того, как заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов допустил, что Ingka Group, сохранившая торговые центры «Мега», «оставляет себе возможность вернуться», сообщает ТАСС.

В среду, 15 июня, представители компании IKEA сообщили, что холдинг продаст все четыре фабрики на территории России. Заводы располагаются в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

В компании также уточнили, что IKEA планирует организовать продажу остатков товаров со складов из-за ухода с российского рынка.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, на каких условиях IKEA может досрочно расторгнуть договоры аренды.

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