Сайт шведской компании IKEA работает со сбоями на фоне старта распродажи

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Сайт шведского ритейлера продукции для дома IKEA работает с техническими сбоями на фоне начавшейся распродажи товаров в России во вторник, 5 июля.

В настоящий момент на сайте можно указать предполагаемый регион доставки, просмотреть ассортимент товаров, однако на этапе добавления выбранного наименования в корзину сайт выдает неизвестную ошибку. Сообщается. что добавлять товары в корзину не получалось и за пару часов до начала распродажи, пишет РИА Новости.

— К сожалению, в настоящий момент могут возникать технические сложности с оформлением и отслеживанием статуса заказов. Мы постараемся починить все как можно быстрее, — говорится на сайте шведской организации.

Накануне скандинавская компания объявила о распродаже товаров на своем онлайн-портале. Производитель намерен продавать товары до тех пор, пока они имеются в наличии. Ритейлер сообщал, что доставка возможна только в городах, где есть магазины компании и на прилегающей к ним территории — не далее 50 километров.