«Не ведала, что творит»: привлекут ли Клаву Коку к ответственности за «оскорбление чувств верующих»

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Певица Клава Кока может стать фигурантом уголовного дела за оскорбление чувств верующих. О том, что исполнительница нарушила своими действиями российское законодательство, заявил Фонд защиты национального исторического наследия. Организация обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой провести проверку песен Клавдии Высоковой (настоящие имя и фамилия Клавы Коки — прим. «ВМ»). «Вечерняя Москва» решила узнать, какое наказание может грозить певице, если будет доказано, что она виновата.

По словам юриста Дмитрия Никитина, заведут ли на артистку дело или нет — во многом зависит от действий правоохранителей:

— Если в творчестве звезды найдут какие-либо оскорбления в отношении верующих людей или главных символов христианства, в таком случае есть вероятность, что дело возбудят. В целом же публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет.

Также в качестве меры наказания певицу могут привлечь к обязательным работами на период до двухсот сорока часов либо к принудительным работам на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок, добавил спикер.

В свою очередь православный священник Отец Игорь в беседе с «ВМ» напомнил о главных истинах верующего человека: не осуждать и прощать людей:

— Нужно прощать тех, кто не ведает, что творит. Нам это завещал Иисус Христос. Нужно уметь прощать людям их необдуманные действия, тем более, если злого или прямого умысла оскорбить не было.

По мнению священника, за многие смертные грехи люди не всегда несут должное наказание, и в отношении Клавы Коки нужно применить минимальные меры ответственности:

— По своей неопытности и незнанию многие люди совершают ошибки. Достаточно ограничиться просто предупреждением, а не возбуждением уголовных дел.

Ситуация с обвинениями в адрес Клавы Коки в оскорблении чувств верующих закрутилась после выступления певицы в Приморском крае. Поводом стал бесплатный концерт в честь Дня знаний, прошедший во Владивостоке 4 сентября. После выступления кумира молодежи обвинили в неподобающем поведении вблизи Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Сама артистка позднее дала официальный ответ на ходатайство о привлечении ее к уголовному делу. Она сообщила, что перед концертом ее репертуар прошел проверку на цензуру. А вот о том, что сцена будет по соседству с храмом, певица не знала.

По информации СМИ, 26-летнюю Клавдию Высокову могут привлечь к ответственности по двум статьям: об оскорблении чувств верующих (статья 148 УК РФ) и по «административке» за мелкое хулиганство (20.1 КоАП РФ).