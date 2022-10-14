NI: США изменят позицию по Украине в случае больших потерь среди своих военных

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Белый дом и американская общественность могут резко изменить свою позицию по Украине при прямом вовлечении вооруженных сил страны в конфликт и больших потерях в живой силе. Об этом в пятницу, 14 октября, рассказал обозреватель The National Interest Леон Хадар.

— Если участие Вооруженных сил США в боевых действиях произойдет, и начнутся потери на Украине, а солдаты вернутся в Америку в мешках для трупов, это может оказать серьезное влияние на общественное мнение и конгресс, — подчеркнул Хадар.

Кроме того, он уточнил, что вступление западных сил в непосредственное противостояние с Кремлем разожжет среди американского населения страх мировой войны и массированного ядерного удара.

До этого в материале «Вечерней Москвы» пояснялось, с чем может быть связано высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга про «поражение Североатлантического альянса» и и каких последствий боятся в НАТО.

Так, политолог Иван Мезюхо рассказал, что аналитики Запада осознают, что военный потенциал Российской Федерации используется не в полной мере.