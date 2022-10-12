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Альянс падет? Почему в НАТО боятся победы России на Украине

Иссалина Аюпова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
Альянс падет? Почему в НАТО боятся победы России на Украине
Фото: flickr/nato

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте с Украиной будет считаться «поражением Североатлантического альянса». С чем может быть связано подобное высказывание и каких последствий боятся в НАТО — в материале «Вечерней Москвы».

«Слабое звено»

Как рассказал политолог Сергей Марков, вооруженные действия, которые осуществляются против России на Украине, продиктованы блоком НАТО.

— Их задача состоит в подчинении России и ее полном разгроме. Если эта задача не будет осуществлена, их альянс будут воспринимать как слабое звено, которое не способно победить Россию, — пояснил политолог.

А политолог Иван Мезюхо в беседе с «ВМ» в свою очередь отметил, что Североатлантический альянс помогает Вооруженным силам Украины боеприпасами, техникой и живой силой в виде наемников.

— Украина используется НАТО как плацдарм для противостояния России, и лишение этого плацдарма будет означать поражение Североатлантического альянса, — подчеркнул Мезюхо.

Он уточнил, что аналитики Запада осознают, что военный потенциал России используется не в полной мере, а это значит: чем дальше будет заходить конфликт, тем выше вероятность падения режима Зеленского.

— Я думаю, что на сегодняшний день для них поставлена задача минимум: сохранить усеченные части Украины, чтобы потом это маленькое государство использовать как плацдарм для противостояния российскому государству, — предположил собеседник «ВМ».

Последствия

Марков дал прогноз относительно того, что произойдет с Североатлантическим альянсом в случае победы России.

— Некоторые страны изъявят желание выйти из блока НАТО, а лидеры альянса (США и Британия) потеряют значительную длю своего авторитета, потому что победа будет означать устранение проамериканского режима, — отметил Марков.

В свою очередь политолог Иван Мезюхо выразил мнение, что в случае победы России в СВО Запад будет вынужден пойти на переговоры с РФ для заключения гарантий взаимной безопасности, однако развала НАТО не предвидится.

— На сегодняшний день я не вижу предпосылок для падения НАТО. В него не так легко вступить, поэтому и покинуть альянс тоже непросто, — заключил Мезюхо.

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