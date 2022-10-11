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Политолог Кортунов объяснил, что означают заявления Столтенберга накануне заседания министров обороны НАТО

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Политика
Политолог Кортунов объяснил, что означают заявления Столтенберга накануне заседания министров обороны НАТО
Фото: flickr/nato

Страны НАТО продолжат держать курс на поддержку Украины. Кроме того, в ближайшее время они детальнее займутся вопросом снижения ядерной угрозы. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал генеральный директор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов, комментируя выступление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на пресс-конференции перед заседанием министров обороны стран НАТО.

Собеседник «ВМ» отметил, что слова Столтенберга подтверждают намерение Североатлантического альянса продолжать поставку оружия Украине.

— Речь идет о возможных дополнительных поставках вооружений, в том числе ПВО, которые могли бы снизить уязвимость критической инфраструктуры к возможным ракетным и артиллерийским ударам. Нынешний достигнутый уровень координации будет сохраняться, и, несмотря на то, что Украина не является (и едва ли станет) членом НАТО, де-факто НАТО будет продолжать интеграцию Украины, ее перевооружение по стандартам альянса, — объяснил политолог.

Увеличение запасов вооружений НАТО — решение, которое касается военного производства, отметил Кортунов. Многие накопившиеся запасы вооружения и техники были частично использованы для оказания помощи Украине. НАТО намерено задействовать производственные мощности, чтобы восполнить дефицит и создать новый резерв на случай долгосрочного продолжения конфликта на Украине, уверен собеседник «ВМ».

Слова Столтенберга о недопустимости победы России отражают позицию альянса, подчеркнул политолог.

— Желание НАТО не допустить победы России на Украине — традиционное. Поражение Украины означает поражение НАТО, а поражение НАТО может привести к усилению центробежных тенденций в альянсе и нарастанию разногласий. Конечно, нашим западным соседям не хотелось бы этого, — уверен эксперт.

При этом заявление генсека НАТО об ожидании результатов расследования аварии на «Северных потоках» ничего не означает, заметил Кортунов. С высокой долей вероятности расследование затянется и не приведет к окончательным результатам, предположил собеседник «ВМ».

Также Столтенберг напомнил о том, что страны НАТО обязаны совместно отражать любую угрозу своей безопасности, в том числе в случае кибератак и гибридных атак, отметил специалист.

— Пятая статья предполагает положение, когда нападение на одного из членов НАТО приравнивается к нападению на всех и требует соответствующей реакции остальных членов альянса. Кибервойна приравнивается к любой другой войне, которую альянс может вести, и кибератаки со стороны России будут восприниматься как нападение на НАТО. Гибридные атаки — атаки с использованием разных инструментов. Это и кибератаки, и теракты, и диверсии, и ведение боевых действий в более традиционном формате, — рассказал политолог.

В странах НАТО не исключают возможность эскалации конфликта, которая приведет к применению ядерного оружия, заметил собеседник «ВМ». Они понимают, что по этому вопросу в идеале должны быть проведены переговоры (прежде всего между Россией и Америкой), подчеркнул Кортунов.

По словам Столтенберга, в ближайшее время НАТО может провести экстренный саммит из-за украинского кризиса. Если такой саммит будет проведен, на нем могут быть затронуты вопросы ядерного оружия, предположил собеседник «ВМ».

— Экстренные саммиты НАТО проводит не первый раз. Сейчас, поскольку обостряется ядерное измерение кризиса, предполагается, что именно ядерное измерение станет основной темой для обсуждения, — заключил политолог.

Победа России в конфликте на Украине станет поражением для НАТО. Такое заявление, в частности, сделал на пресс-конференции генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во вторник, 11 октября.

— Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить, — сказал он.

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