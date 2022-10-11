«Запасы во многом исчерпаны»: политолог объяснил, продолжит ли Запад поставлять оружие Украине

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Страны Запада готовы давать оружие Украине и дальше, однако их запасы не безграничны. Кроме того, даже в Америке начинают появляться сомнения в правильности подобного подхода. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Собеседник «ВМ» заметил, что запасы вооружения на Западе не так велики.

— Вопрос в том, что запасы оружия во многом исчерпаны, а производство только восстанавливается. Очень долго Запад считал, что запасов оружия столько, что его можно и не производить. А давали то, что есть, уже с февраля. Мы же эти самые вооружения и перемалываем, топчемся на месте. Поэтому поставлять продолжат, но вряд ли, что сразу много, — рассказал политолог.

В перспективе страны Запада могут выйти на более серьезные мощности и значительно увеличить поставки оружия, уточнил Журавлев. Запад — единственный поставщик оружия на Украину, заметил эксперт.

— Им, кроме Запада, никто поставлять не готов, потому что они же не платят. Они Западу платят кредитами, с 1 октября открыт ленд-лиз. Американцы дают оружие как бы в аренду с условием, что если оно «погибнет», то платить за него не надо. А если не погибнет, то можно просто вернуть. По такой схеме индусы им оружие поставлять точно не станут: им собственная выгода важнее, — уверен специалист.

В странах Европы из-за боевых действий в будущем может назреть недовольство, отметил Журавлев. Например, выгоды Франции от поставок оружия перебиваются существенно выросшими страховыми взносами. Америке эта история крайне выгодна, так как она находится далеко и просто меняет свое оружие на потери России, пояснил Журавлев.

При этом однозначного согласия касательно ситуации нет даже в Америке, заметил собеседник «ВМ».

— Как я понимаю по заявлениям Илона Маска (что на востоке Украины люди предпочитают Россию, что Украина не может принципиально у России выиграть, потому что она меньше и так далее), в военных кругах люди тоже начинают уставать. Маск, конечно, авантюрист, но у него главный покупатель — министерство обороны. Не думаю, что он может делать какие-то заявления, не договорившись с минобороны. А там знают, что ситуация может дойти до границы ядерной войны. Военные, в отличие от политиков, прекрасно понимают, чем это может кончиться, — резюмировал политолог.

США фактически уже давно принимают участие в украинском конфликте. Об этом во вторник, 11 октября, заявил глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

— Мне кажется, де-факто американцы уже давно участвуют в этой войне. Они не только вооружают Зеленского и его режим — они предоставляют разведывательные данные со спутников, — прокомментировал министр во время программы «60 минут» обещание американского президента Джо Байдена продолжать поддерживать Украину оружием.