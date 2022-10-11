Лавров заявил, что США де-факто уже давно участвуют в конфликте на Украине

Фото: Пресс-служба Совфеда

Соединенные Штаты де-факто уже давно принимают участие в конфликте. Об этом во вторник, 11 октября, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-1».

— Мне кажется, де-факто американцы уже давно участвует в этой войне. Они не только вооружают Зеленского и его режим, они предоставляют разведывательные данные, со спутников, — прокомментировал министр во время программы «60 минут» обещание американского президента Джо Байдена продолжать поддерживать Украину оружием.

Лавров добавил, что в конфликте задействуются также коммерческие спутники. Он подчеркнул актуальность на этом фоне давней российской инициативы «о предотвращении гонки вооружений в космосе».

До этого сообщалось, что после ударов со стороны России по украинской инфраструктуре киевские власти потребовали от американского лидера Джо Байдена снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью применения около 300 километров.

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Америка вплотную приблизились к красной линии, продолжая поставлять вооружения на Украину.