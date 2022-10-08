ЗРК NASAMS: какое оружие Пентагон пообещал Украине и чем оно опасно

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Зенитно-ракетные комплексы NASAMS, которые США пообещали Украине, — более серьезные установки, чем те, что у нее уже имеются. Такие комплексы могут быть опасны для стратегической авиации ВС РФ. Об этом «Вечерней Москве» рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Вашингтон выделил 182 миллиона долларов на поставку Украине зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Об этом стало известно в субботу, 8 октября.

По мнению эксперта, ЗРК NASAMS могут стрелять на довольно большие высоты и расстояния.

— Об этом оружии уже говорили. Это не Patriot, который, скажем так, аналог «С-300», а уже скорее аналог «Бук-М3». Это серьезное оружие, которое стреляет на большие высоты — за 10 километров, на приличную дальность, — отметил Дандыкин.

По его словам, Украине пообещали поставить такие комплексы в течение двух месяцев, однако в небольших количествах. Для борьбы с ними придется задействовать противоракетную оборону, пояснил Дандыкин.

— Эти установки опаснее, современнее, чем то, что уже есть у Украины. Это не ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс, управляемый одним человеком — прим. «ВМ»), которые там работают, а оружие посерьезнее. Оно представляет опасность для нашей стратегической авиации, — заключил специалист.

В арсенале российской армии есть оружие, не имеющее аналогов в мире. Подробнее о нем «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.