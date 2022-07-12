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Военный эксперт Литовкин рассказал о российском оружии, которому нет равных в мире

Илья Ашуров

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Военный эксперт Литовкин рассказал о российском оружии, которому нет равных в мире
Ракета Авангард / Фото: Минобороны РФ

В России разрабатывается гиперзвуковая ракета «Змеевик», предназначенная в первую очередь для поражения авианосцев противника. Между тем в арсенале нашей армии уже есть оружие с гиперзвуковым оснащением, не имеющее аналогов в мире. Об особенностях вооружения этого типа «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

По данным ТАСС, Россия разрабатывает новую баллистическую ракету под названием «Змеевик». В будущем она поступит на вооружение Военно-морского флота (ВМФ). Ее основное предназначение — уничтожение крупных надводных целей, в том числе авианосцев. Из-за этого ракету также называют «убийцей авианосцев».

Ракета Авангард / Фото: Минобороны РФ
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Ракета Авангард / Фото: Минобороны РФ
Ракета Циркон / Фото: Минобороны РФ
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Ракета Циркон / Фото: Минобороны РФ
Ракета Кинжал / Фото: Минобороны РФ
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Ракета Кинжал / Фото: Минобороны РФ

«Змеевик» еще находится на стадии разработки, поэтому говорить о его характеристиках пока невозможно, подчеркивает Литовкин. Однако наша страна уже обладает гиперзвуковым оружием разного назначения, аналогов которому в мире нет. Ракеты на «гиперзвуке» развивают скорость свыше шести махов (7350 километров в час).

— Отличительная особенность гиперзвуковых ракет — их невозможно перехватить. Нет таких радиолокационных станций, которые могут засечь полет гиперзвуковой ракеты, вычислить траекторию и сопровождать ее. То есть существующие системы ПВО и ПРО против нее бесполезны, — поясняет эксперт.

В настоящее время гиперзвуковое оружие есть только на вооружении России и Китая. США все еще разрабатывают свои аналоги. При этом, как отмечает Литовкин, Штатам пока удалось успешно испытать только ракеты, выходящие на сверхзвуковую скорость в пять махов.

— США долгое время не разрабатывали даже сверхзвуковых ракет, — говорит собеседник «ВМ». — Они почему-то думали, что им достаточно тех ракет, которые у них есть. А без «сверхзвука» перейти к «гиперзвуку» невозможно, потому что должен быть фундамент для перехода от одной ступени развития к другой.

На вооружении ВС РФ уже есть гиперзвуковое оружие, которое можно запускать с земли («Авангард»), воздуха («Кинжал»), над водой и из-под воды («Циркон»). Последняя разработка — уникальная в своем роде.

— Главное достоинство «Циркона» в том, что он помещается в пусковой стакан торпедного аппарата. Это универсальная ракета, которую можно поставить на вооружение как кораблей, так и подводных лодок. Такого оружия нет ни у одного государства мира, — заключил Литовкин.

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