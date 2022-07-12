Новую баллистическую ракету «Змеевик» разрабатывают для ВМФ

Фото: Минобороны РФ

Россия ведет работы по разработке баллистической ракеты «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением в интересах Военно-морского флота (ВМФ). Об этом во вторник, 12 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источники близкие к военному ведомству и оборонно-промышленному комплексу.

— Баллистическая ракета «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением разрабатывается уже достаточно давно. Она будет предназначена для поражения крупных надводных целей, в первую очередь — авианосцев, — отметил источник.

По его словам, по своим характеристикам ракета напоминает китайские ракеты аналогичного класса DF-21D и DF-26 с дальностью полета до четырех тысяч километров, пишет ТАСС.

До этого стало известно, что спецназ России применяет в ходе специальной операции бесшумные минометы 2Б25 «Галл», в частности, для уничтожения диверсионно-разведывательных групп Украины. Отмечается, что за счет возможности скрытного применения данные минометы используются для проведения внезапных огневых налетов во время специальных и разведывательных мероприятий.