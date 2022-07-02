СМИ: Украинских диверсантов спецназ уничтожает с помощью минометов «Галл»

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Спецназ России применяет в ходе специальной операции бесшумные минометы 2Б25 «Галл», в частности, для уничтожения диверсионно-разведывательных групп Украины. Об этом сообщил РИА Новости информированный источник.

Он отметил, что эти минометы за счет возможности скрытного применения используются для проведения внезапных огневых налетов во время специальных и разведывательных мероприятий, в том числе для ликвидации замаскированных наблюдательных и опорных пунктов, также при проведении контрзасадных действий для уничтожения украинских диверсионно-разведывательных групп.

Миномет «Галл» по показателям мощности, мобильности, точности и скрытности намного превосходит иностранные 60-миллиметровые минометы, которые используют украинские мобильные группы, передает слова источника агентство.

«Галл» имеет калибр 82 миллиметра и может поражать цели на дальности от 100 метров до 1200 метров. Беспламенный, бездымный и бесшумный миномет разрабатывался в интересах подразделений спецназа.

Генерал ВСУ Владимир Карпенко в июне рассказал о потере Украиной порядка 50 процентов тяжелых вооружений. По его словам, в настоящее время Украина потеряла почти 1300 боевых машин пехоты (БМП), 400 танков и 700 артиллерийских систем.