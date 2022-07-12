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«Воюют руками и жизнями украинцев»: как США используют спутники в спецоперации

Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ
Политика
«Воюют руками и жизнями украинцев»: как США используют спутники в спецоперации
Фото: shutterstock

Соединенные Штаты предоставляют ВСУ разведданные, полученные с помощью спутников американских частных компаний. О роли спутников в спецоперации «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

По данным РИА Новости, американские коммерческие спутники фотографировали Новую Каховку (Херсонская область), Белгород, остров Змеиный, Новошахтинский НПЗ и район буровых платформ в Черном море. Всякий раз снимки делались накануне ударов ВСУ по указанным объектам.

Как полагает Литовкин, это означает, что Штаты передают разведданные украинской армии. Таким образом, они участвуют в конфликте на Украине.

— США воюют с Россией на Украине руками украинцев и жизнями украинцев. Использование спутников для передачи информации в очередной раз подтверждает активное участие американцев, — поясняет эксперт.

Разведка спутниками предполагает отслеживание целей и сбор разведданных, отмечает Литовкин. При этом от американцев ВСУ получают не просто «фотокарточку на память», а координаты, при помощи которых можно наводить ракетные комплексы на цель.

Бороться со спутниками сложно, подчеркивает эксперт. Россия могла бы сбить те из них, что используются в военных целях, но это было бы открытое объявление войны США. Иными словами, такой шаг мог привести к началу Третьей мировой. Но есть и другие варианты.

— Можно нейтрализовать информацию со спутников: маскировать объекты слежки и прерывать передачу сигналов с помощью радиолокационных средств. Но дело в том, что пока российская армия не займет хотя бы половину территории Украины, прервать такие сигналы не удастся, — объяснил собеседник «ВМ».

До этого Владимир Литовкин рассказал о российском оружии, которому нет равных в мире.

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