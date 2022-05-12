Почему Китай поддерживает Россию

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Китай занимает сторону России в ситуации вокруг Украины. Азиатский гигант понимает, что в случае неудачи нашей страны в проведении военной спецоперации, он сам окажется под ударом НАТО. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя статью экс-главы Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР, старшего полковника Чжоу Бо.

В своей заметке в издании The Economist бывший китайский военный выдвинул тезис: «Чем популярнее становится вступление в НАТО, тем более незащищенной становится Европа». По его мнению, безопасность в регионе можно обеспечить только при условии сотрудничества с Россией. Чжоу Бо также добавил, что Китай понимает «озабоченность России по поводу расширения НАТО».

Собеседник «ВМ» полагает, что Китай не только разделяет опасения России касательно экспансии Североатлантического альянса, но и занимает позицию нашей страны по ситуации на Украине.

— Безусловно, Китай заинтересован, чтобы Россия победила на Украине. Китай понимает, что если Россия проиграет, то следующим под ударом окажется он. Также в Поднебесной осознают, что на территории Украины разворачивается конфликт не между Россией и Украиной, а между Россией и блоком НАТО во главе с США. При этом Китай не является нашим официальным военным союзником и не может оказывать военную помощь, но эта страна поддерживает нас морально, а это дорогого стоит, — заключил Литовкин.

Военный эксперт также рассказал «ВМ», как Россия отреагирует на вступление Финляндии в НАТО.

В четверг, 12 мая, президент Финляндии Саули Ниинистё и глава правительства страны Санна Марин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. Также президент Финляндии добавил, что подобный шаг повлечет за собой наращивание военного присутствия России в Балтийском регионе.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приближение НАТО к границам РФ не добавляет Евразийскому континенту стабильности и безопасности.