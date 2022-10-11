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Генсек НАТО заявил, что победа России на Украине станет поражением альянса

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Генсек НАТО заявил, что победа России на Украине станет поражением альянса
Фото: flickr/nato

Победа России в конфликте на Украине станет поражением для НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во вторник, 11 октября.

— Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить, — сказал Столтенберг на пресс-конференции.

При этом генсек альянса в очередной раз заверил, что силы НАТО не принимают участия в конфликте, передает ТАСС.

2 октября Столтенберг заявил, что использование ядерного оружия в ходе конфликта на Украине может полностью изменить всю суть и природу происходящего. Он отметил, что риторика о применении ядерного оружия носит «опасный и безответственный» характер. Кроме того, использование подобного вооружения не приведет к победе той или иной стороны, а лишь развяжет ядерную войну, которую нельзя допустить.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что Россия применит ядерное оружие в случае угрозы стране и ее союзникам. Он добавил, что одним из ключевых моментов политики является предотвращение размещения ядерного оружия у «враждебных соседей».

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