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Медведев заявил, что Россия вправе применить ядерное оружие

Александр Афонин
В мире
Медведев заявил, что Россия вправе применить ядерное оружие
Фото: Правительство РФ

Россия применит ядерное оружие в случае угрозы стране и ее союзникам, это будет сделано в строгом соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания. Об этом заявил зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев во вторник, 27 сентября.

— Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо. В заранее определенных случаях. В строгом соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания. Если на нас или наших союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений. Или если при агрессии с использованием обычного оружия возникнет угроза самому существованию нашего государства, — сказал он.

Зампред добавил, что одним из ключевых моментов политики является предотвращение размещения ядерного оружия у «враждебных соседей». По его словам, таковой сегодня является Украина.

В своем Telegram-канале Медведев предположил, что в случае применения ядерного оружия Запад не станет помогать Украине. Власти НАТО и Евросоюза не захотят прямо вмешиваться в конфликт, а оставят «страну умирать».

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон разработал план на случай якобы возможного применения Россией ядерного оружия. Однако Белый дом нацелен на то, чтобы ситуация вокруг Украины не привела к расширению имеющегося конфликта.

Дмитрий Медведев Россия Ядерное оружие
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