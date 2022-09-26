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Приметы и советы

У США есть план на случай гипотетического применения Россией ядерного оружия

Егор Провоторов
В мире
У США есть план на случай гипотетического применения Россией ядерного оружия
Фото: flickr/statephotos

Администрация Соединенных Штатов разработала план на случай якобы возможного применения Россией ядерного оружия, однако Вашингтон нацелен на то, чтобы ситуация вокруг Украины не привела к расширению имеющегося конфликта. Об этом в воскресенье, 25 сентября, заявил местной прессе госсекретарь США Энтони Блинкен.

Отвечая на вопрос о том, имеется ли у Вашингтона план на случай применения Россией ядерного оружия, глава американской дипломатии заявил, что такой план у США существует. При этом Блинкен подчеркнул, что Штаты нацелены на то, чтобы конфликт на Украине не расширялся и не разрастался.

Американская администрация заявила российским официальным лицам о необходимости прекращения безответственных высказываний относительно применения ядерного оружия, пишет ТАСС.

В этом же интервью Блинкен заявил, что Китай наращивает свою агрессию в отношении Тайваня, что создает угрозу миру и стабильности во всем азиатско-тихоокеанском регионе.

Накануне руководитель Госдепартамента предупредил главу Министерства иностранных дел Китая Ван И о последствиях поддержки России.

Украина Россия США Энтони Блинкен Ядерное оружие
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