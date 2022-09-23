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Блинкен предупредил Китай о последствиях поддержки России

Елена Самойлова

Сюжет: 

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В мире
Блинкен предупредил Китай о последствиях поддержки России
Фото: flickr/statephotos

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил главу МИД Китая Ван И о последствиях поддержки России. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщили в пресс-службе Госдепа.

— Он (Блинкен — прим. «ВМ») повторил позицию США об осуждении российских действий против Украины и обозначил возможные последствия на случай, если КНР будет оказывать поддержку Москве, — говорится в заявлении.

При этом Блинкен подчеркнул, что Белый дом все еще открыт к сотрудничеству с Пекином в рамках общих интересов, передает РИА Новости.

До этого Блинкен заявил, что Вашингтон вместе с союзниками продолжит оказывать необходимую поддержку Украине, несмотря на объявленную в России частичную мобилизацию.

Политолог и общественный деятель Сергей Марков заявил «Вечерней Москве», что создание Китаем и Россией военно-экономического блока станет выгодной для Пекина и Москвы конкурентоспособной структурой, которая по своей влиятельности сможет опередить НАТО.

По его словам, военный потенциал России и Китая позволяет создать единую оборонительную структуру, которая сможет противостоять любым военным угрозам извне.

Россия Китай Энтони Блинкен
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