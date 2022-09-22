Блинкен: США продолжат поддержку Украины, несмотря на частичную мобилизацию в России

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Вашингтон вместе с союзниками продолжит оказывать необходимую поддержку Украине, не смотря на объявленную в России частичную мобилизацию. Об этом в четверг, 22 сентября, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

— Мы продолжим находиться вместе с Украиной и ее людьми. Вместе мы предоставили Украине последовательную и значительную помощь для обороны, и мы продолжим поддержку украинских граждан так долго, как это потребуется, — цитируют секретаря РИА Новости.

21 сентября было показано обращение Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. В процессе телепередачи глава государства заявил о частичной мобилизации в стране.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не станет напрямую участвовать в конфликте на Украине, но продолжит оказывать военную поддержку Киеву и вводить новые санкции в отношении России.

В свою очередь бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте высказал мнение, что продолжение поставок вооружения Украине может грозить применением оружия массового поражения. По его словам, будущему поколению необходимо дать путь выхода из ситуации, а также избежать экономического и социального кризисов.