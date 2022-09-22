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В Италии предупредили о последствиях вооружения Украины

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Италии предупредили о последствиях вооружения Украины
Фото: Министерство обороны РФ

Продолжение поставок вооружения Украине может грозить применением оружия массового поражения. Об этом заявил лидер итальянского «Движения пяти звезд», бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте в четверг, 22 сентября.

— Существует риск военной эскалации. Я надеюсь, что тот, кто принимает решения об этой стратегии, понимает эти риски в осознанном ключе. Перед нами перспектива войны, которая угрожает не иметь границ и контроля, с увеличением бойни, гибели мирных жителей и разрушения городов, — сказал он.

Экс-премьер добавил, что движение раньше поддерживало поставки вооружения. Однако после начала реализации поставило вопрос лучшего исхода конфликта. По его словам, будущему поколению необходимо дать путь выхода из ситуации, а также избежать экономического и социального кризисов, передает РИА Новости.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не станет напрямую участвовать в конфликте на Украине, но продолжит оказывать военную поддержку Киеву и вводить новые санкции в отношении России.

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