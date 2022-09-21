Борель: ЕС не будет напрямую участвовать в конфликте, но продолжит оказывать помощь Украине

Фото: flickr / Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Евросоюз не станет напрямую участвовать в конфликте на Украине, но продолжит оказывать военную поддержку Киеву и вводить новые санкции в отношении России. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в среду, 21 сентября.

— Этого не произойдет <...> Мы не собираемся участвовать напрямую. Мы будем поддерживать Украину (военными поставками — прим. «ВМ») рецепт тот же — военная поддержка, экономические и индивидуальные санкции, — цитируют Борреля РИА Новости.

16 сентября президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Киеву в размере до 600 миллионов долларов. Полномочия для реализации плана были выделены американскому госсекретарю Энтони Блинкену.

18 сентября глава немецкого Минобороны Кристина Ламбрехт заявила, что партнеры Германии еще не отправляли Украине боевые танки западного образца, поэтому страна также воздержится от этого. По ее словам, Берлин не хочет делать одиночных шагов в данном направлении, а также принимать решения по таким вопросам без согласования.