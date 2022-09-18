В Германии отказались поставлять Украине танки без согласования с союзниками

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Партнеры Германии еще не отправляли Украине боевые танки западного образца, поэтому страна также воздержится от этого. Об этом заявила глава немецкого Минобороны Кристина Ламбрехт в воскресенье, 18 сентября.

— Мы не хотим со стороны Германии делать одиночных шагов, и мы будем принимать решения по таким вопросам только по согласованию с партнерами. До сих пор ни одна другая страна не направила (Украине — прим. «ВМ») боевые танки западного образца, — цитирует Ламбрехт ТАСС.

До этого президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что Германия отказывается поставлять Украине вооружения из-за внутренних барьеров, связанных с прошлым страны. Он добавил, что такие поставки жизненно важны для ВСУ.

Позже стало известно, что Германия обсуждает возможность передачи Украине тяжелой бронетехники, в том числе танков Leopard 1 и Leopard 2, боевых машин пехоты Marder и бронетранспортеров Fuchs. Главная проблема заключается в том, что немецкое руководство имеет в своем арсенале менее 20 таких машин.