Зеленский объяснил отказ Германии поставлять оружие ее нацистским прошлым

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Германия отказывается поставлять Украине вооружения из-за внутренних барьеров, связанных с прошлым страны. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.

— В Германии существуют определенные психологические барьеры для поставок оружия Украине, связанные с ее нацистским прошлым, — сказал Зеленский.

Он добавил, что такие поставки жизненно важны для Украины, приводит его слова РИА Новости.

Немецкая газета Die Welt выразила мнение, что заявление канцлера Германии Олафа Шольца об отказе в поставке некоторых видов техники для Украины вывело из себя США. Так, в глазах США решение канцлера поставило под вопрос лояльность Германии по отношению к Украине. Отказ от поставок может означать не просто разницу взглядов Берлина и Вашингтона, а отношение к кризису в целом.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал непонятным отказ Германии в поставках оружия. По его словам, поставляемые немецкие вооружения полезны, но это не то, что нужно Украине в бою.

15 сентября президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Киеву в размере до 600 миллионов долларов.