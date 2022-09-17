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Главу МИД Украины возмутил отказ Германии поставлять танки Киеву

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Главу МИД Украины возмутил отказ Германии поставлять танки Киеву
Фото: flickr/worldeconomicforum

Отказ Германии поставлять танки Украине непонятен. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в субботу, 17 сентября.

По его словам, Берлин имеет все необходимые вооружения, поэтому эту ситуацию невозможно объяснить. В настоящее время в страну поставляются бронеавтомобили Dingo, в то время как Киев просит танки Leopard или Marder. Несмотря на то, что поставляемые Германией вооружения полезны, это не то, что нужно Украине в бою.

— В чем проблема? Почему мы не можем получить то, что нам нужно, и то, что есть у Германии? — приводит слова Кулебы РИА Новости.

Немецкая газета Die Welt выразила мнение, что заявление канцлера Германии Олафа Шольца об отказе в поставке некоторых видов техники для Украины вывело из себя США. Так, в глазах США решение канцлера поставило под вопрос лояльность Германии по отношению к Украине. Отказ от поставок может означать не просто разницу взглядов Берлина и Вашингтона, а отношение к кризису в целом.

15 сентября президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Киеву в размере до 600 миллионов долларов.

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