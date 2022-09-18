Германия может передать Украине тяжелую бронетехнику

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Германия обсуждает возможность передачи Украине тяжелой бронетехники, в том числе танков Leopard 1 и Leopard 2, боевых машин пехоты Marder и бронетранспортеров Fuchs. Об этом сообщили немецкие СМИ.

Отмечается, что Leopard 2 называют «грозой танков». Машины были приняты на вооружение в конце XX века для борьбы с советскими Т-64, Т-72 и Т-80. Последняя модификация — A7 — отличается хорошей броней, эффективной системой управления огнем и прекрасной дальностью.

Проблема заключается в том, что бундесвер имеет в своем арсенале менее 20 таких машин. В немецкой прессе считают, что Берлин направит Киеву модификацию A4 Leopard 2, так как на складах находится около 80 таких машин.

По данным РИА Новости, модификация A4 уже устарела, однако ее до сих пор используют армии более 10 государств.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Германия перешла красную черту, когда начала поставлять на Украину летальное оружие своего производства. Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что в российско-германских отношениях можно ожидать явного разлада в энергетической сфере.