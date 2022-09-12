Посол России в Германии заявил о переходе Берлином красной черты

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ФРГ перешла красную черту, когда начала поставлять на Украину летальное оружие собственного производства. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев.

— Сам факт снабжения украинского режима летальным оружием германского производства, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, — это красная черта, которую немецкие власти не должны были переступать. В том числе с учетом моральной и исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны, — сказал он в интервью «Известиям».

По словам дипломата, накачка Украины вооружениями, «как того требуют от ФРГ англосаксонские союзники по НАТО», — это путь в никуда, который только затягивает конфликт и увеличивает жертвы.

Также Нечаев отметил, что процесс послевоенного примирения народов России и Германии в настоящее время «подвергается эрозии». По его словам, причин полагать, что агрессивная риторика немецкого правительства в отношении Москвы в ближайшей перспективе изменится, нет.

9 сентября сообщалось, что немецкий депутат Грегор Гизи объяснил, почему Украина не сможет победить Россию. Он выразил недоумение тем фактом, что Европа прекратила переговоры с Москвой.