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«Тупик неизбежен»: политолог Журавлев оценил дальнейшее развитие российско-германских отношений

Араз Салехов

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Политика
«Тупик неизбежен»: политолог Журавлев оценил дальнейшее развитие российско-германских отношений
Фото: Pixabay

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Германия перешла красную черту, когда начала поставлять на Украину летальное оружие своего производства. Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что в российско-германских отношениях можно ожидать явного разлада в энергетической сфере.

— Российско-германские отношения, скорее всего, зайдут в тупик, потому что Германия несамостоятельна, а значит, ответить эффективно на наши заявления не может. Канцлер ФРГ не скажет: «Да, мы подумали, мы так делать больше не будем», потому что у него по сути никто не спрашивал. Это американская позиция, Шольц ее просто озвучивает. Тупик отношений, к сожалению, похоже, неизбежен. Хочется ошибаться в этом, но надежда очень слабая, — пояснил он.

При этом эксперт считает, что для российского правительства нет особой выгоды во введении экономических санкций в отношении Германии, поскольку они ожидают подобного.

— Сложно ответить, что Россия предпримет в дальнейшем. Скорее всего, произойдет изменение наших отношений в энергетической сфере. С другой стороны, немецкое правительство на этом только сыграет. После предупреждения должны быть действия. Если предупреждения сделаны, то значит дипломаты уже определили, какие будут действия. Сложно предугадать, какой направленности они будут. Правительство ФРГ ждет от России экономические санкции для того, чтобы сказать: «Не правительство Германии загнало немцев в холод, а вот эти ужасные русские сделали». Другие санкции в отношении немцев будут недейственны, поскольку нет смысла убеждать человека, который закрыл уши и глаза, — подытожил Журавлев.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, почему в Германии потребовали запустить «Северный поток — 2».

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