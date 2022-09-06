Почему в Германии потребовали запустить «Северный поток — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Депутат от «Альтернативы для Германии» Кристоф Майер потребовал запустить «Северный поток — 2». Также он высказался за продление срока службы атомных электростанций в республике. Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что подобные настроения будут увеличиваться в Европе с приближением зимы, поскольку поиск альтернативы может стать нерешенной задачей для всего континента.

Специалист назвал подобное заявление Майера «отправной точкой». По его словам, в дальнейшем к такой позиции могут примкнуть и другие политики из ФРГ.

— В Германии пока только начинаются подобные разговоры. Напомню, что партия «Альтернатива для Германии» — это в каком-то смысле немецкий ЛДПР. Партия, которая говорит то, что говорить не принято. Но Кристоф Майер с подобным заявлением выступил, потому что настроения в стране меняются. Думаю, что пик таких выступлений стоит ожидать в декабре и январе, когда будет холодно. Когда эта идея будет поддержана большим количеством людей, то к ней примкнут и депутаты от других партий, — пояснил Журавлев.

При этом эксперт подчеркнул, что пока в ФРГ действует тезис «тот, кто выступает за российский газ — враг демократии», то таких заявлений будет немного.

— Однако через некоторое время к политикам присоединятся люди, которым будет холодно. Но при этом само ожидание изменений займет определенный период. Может, несколько месяцев, — отметил политолог.

Также специалист считает, что в случае принятия подобного решения большинство стран ЕС выстроятся в очередь за Германией. Однако будут и страны-исключения, среди которых Журавлев назвал Польшу, страны Прибалтики и Чехии. По его словам, они в большей степени ориентированы на США и искренне боятся России.

А директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин в разговоре с «ВМ» объяснил, стоит ли ждать запуска «Северного потока — 2».