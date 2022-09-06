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В Баварии потребовали запустить газопровод «Северный поток — 2»

Егор Провоторов
В мире
В Баварии потребовали запустить газопровод «Северный поток — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Член баварского земельного парламента от партии «Альтернативы для Германии» Кристоф Майер потребовал запустить газопровод «Северный поток — 2», пишет в понедельник, 5 сентября, журнал Stern.

Как отмечается в материале, в ходе политических дебатов в начале недели депутат высказался за продление срока службы атомных электростанций (АЭС) на территории страны и рекомендовал задействовать российский газопровод, который был заморожен по инициативе немецкого правительства 22 февраля.

Председатель баварского отделения партии Стефан Прочка, в свою очередь, заявил, что ФРГ будучи экономической супердержавой, обязана иметь возможность «разговаривать на равных» как с Россией, так и с Соединенными Штатами, пишет РИА Новости.

Магистраль «Северного потока — 2» протяженностью 2,5 тысячи километров пролегает по дну Балтийского моря. Она должна была ежегодно перекачивать из России в Германию 55 миллиардов кубических метров газа. Инфраструктура находилась в готовности к эксплуатации уже в сентябре прошлого года.

Накануне стало известно, что биржевые цены на газ в Европе при открытии торгов в понедельник превысили 2900 долларов за тысячу кубометров, подскочив более чем на треть.

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