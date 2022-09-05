Цены на газ в Европе превысили 2900 долларов за тысячу кубов

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Биржевые цены на газ в Европе при открытии торгов превысили 2900 долларов за тысячу кубометров, подскочив более чем на треть. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Торги ближайшего фьючерса на крупнейшем европейском хабе TTF были открыты у отметки 2810,5 доллара. По состоянию на 9:18 по московскому времени фьючерсы торговались за 2733,2 доллара.

До этого депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что антироссийские санкции наносят ущерб самой Европе, в то время как компания «Газпром» получает рекордную прибыль.

2 сентября в Газпроме сообщили, что «Северный поток» полностью остановлен на неопределенный срок после обнаружения неисправности в последней остававшейся турбине. Уточняется, что в адрес Siemens было направлено письмо о неисправностях двигателя и необходимости их устранения. Предприятие также получило предостережение Ростехнадзора о том, что обнаруженные неисправности не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя.

В ответ на это председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что прекращение российской стороной прокачки газа по трубопроводу «Северный поток» не стало неожиданностью.