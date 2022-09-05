Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Цены на газ в Европе превысили 2900 долларов за тысячу кубов

Елена Самойлова
Экономика
Цены на газ в Европе превысили 2900 долларов за тысячу кубов
Фото: Pixabay

Биржевые цены на газ в Европе при открытии торгов превысили 2900 долларов за тысячу кубометров, подскочив более чем на треть. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Торги ближайшего фьючерса на крупнейшем европейском хабе TTF были открыты у отметки 2810,5 доллара. По состоянию на 9:18 по московскому времени фьючерсы торговались за 2733,2 доллара.

До этого депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что антироссийские санкции наносят ущерб самой Европе, в то время как компания «Газпром» получает рекордную прибыль.

2 сентября в Газпроме сообщили, что «Северный поток» полностью остановлен на неопределенный срок после обнаружения неисправности в последней остававшейся турбине. Уточняется, что в адрес Siemens было направлено письмо о неисправностях двигателя и необходимости их устранения. Предприятие также получило предостережение Ростехнадзора о том, что обнаруженные неисправности не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя.

В ответ на это председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что прекращение российской стороной прокачки газа по трубопроводу «Северный поток» не стало неожиданностью.

Цены газоснабжение Россия биржа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Все мнения
О проекте