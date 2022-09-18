Почему военно-экономический союз Китая и России может оказаться сильнее НАТО

Фото: edu.gov.ru

Создание Китаем и Россией военно-экономического блока станет выгодной для Пекина и Москвы конкурентоспособной структурой, которая по своей влиятельности сможет опередить НАТО. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог и общественный деятель Сергей Марков.

По его словам, военный потенциал России и Китая позволяет создать единую оборонительную структуру, которая сможет противостоять любым военным угрозам извне:

— Если в НАТО распределены роли и отдельные государства не могут высказываться и вынуждены соглашаться с любой позицией ведущих участников альянса, то в случае с Китаем и Россией не будет ролей «ведущей скрипки». Москва и Пекин при желании смогут на равных вести совместную военно-экономическую политику, которая выгодна всем.

По мнению политолога, у Пекина осталось не так много союзников на мировой арене, поэтому любая союзническая стратегия ему интересна.

— Конечно, США абсолютно невыгодно то, что на востоке может возникнуть союз двух крупных держав, являющихся тяжеловесами. Ведь если Россия начнет продавать Китаю нефть за национальные валюты, то экономика стран резко взлетит. А американский доллар перестанет играть значимую роль в российско-китайских отношения, — рассказал Марков.

При этом он напомнил, что формально союз между КНР и РФ и так существует, о чем неоднократно говорил как президент России Владимир Путин, так и председатель КНР Си Цзиньпин.

Если будет создано такое объединение, то в перспективе к нему могут присоединиться и другие дружественные России и Китаю страны, заключил Марков.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в СМИ о том, что Россия и КНР, реализовывая свои двусторонние отношения, не претендуют на то, чтобы «рулить» всем миром. Песков также отметил «абсолютное сходство» в отношении Москвы и Пекина к провокационным действиям, источником которых выступают США. По его словам, и Россия, и Китай считают непозволительным такое дестабилизирующее поведение.