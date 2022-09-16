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«Всколыхнет все рынки»: почему США невыгодно создавать военный союз на Ближнем Востоке

Араз Салехов

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Эксклюзивы ВМ
Политика
«Всколыхнет все рынки»: почему США невыгодно создавать военный союз на Ближнем Востоке
Фото: Pexels

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что страны Запада вместе с союзниками из нескольких арабских государств раздумывают над созданием нового военного союза на Ближнем Востоке для противостояния Ирану. Востоковед Андрей Онтиков в беседе с «Вечерней Москвой» оценил возможность появления подобного блока в Персидском заливе.

По словам эксперта, такого рода разговоры о создании военного альянса идут не первый год. Он напомнил, что еще несколько лет назад обсуждалось так называемое арабское НАТО. По задумке в эту структуру должны были войти некоторые государства Ближнего Востока, в первую очередь страны Персидского залива, для противостояния Ирану. В частности, в него могли войти Саудовская Аравия и ОАЭ, а также ряд других государств.

— В прошлые разы подобного рода попытки потерпели неудачи. Несмотря на все напряжение между арабскими странами и Ираном, мне кажется, что люди в регионе понимают наличие красных черт, которые переходить нельзя. Иран — не такая простая страна. У него есть лояльные к нему силы, тот же Ливан, Йемен и сирийские власти. По сути иранское государство силами своих союзников может нанести достаточно серьезный урон и ущерб американским интересам. Помимо этого, это может коснуться Израиля, который является союзником США, — сказал он.

При этом специалист уточнил, что иранское государство имеет влияние на некоторые страны Персидского залива, поскольку через его воды проходят танкеры с арабской нефтью.

— Также не стоит забывать, что в Персидском заливе есть так называемое бутылочное горлышко — Ормузский пролив, откуда массово идут танкеры с нефтью. По большому счету любой конфликт с Ираном может привести к тому, что Тегеран перекроет или затопит корабли в этом проливе. Это всколыхнет все газовые и нефтяные рынки, последствия такого шага невозможно просчитать, — отметил Онтиков.

Кроме того, политолог обозначил, что между Саудовской Аравией и Ираном идут переговоры по урегулированию некоторых противоречий. Они проходят на территории иракского государства. По его мнению, власти стран довольно успешно их проводят, осознавая важность разрешения конфликта. В ту же очередь собеседник «ВМ» оценил, как возможный военный союз из арабских стран может повлиять на Россию.

— Что касается России, то каких-либо угроз военного характера для страны нет, потому что Ближний Восток достаточно далеко находится. Если бы американцы хотели нанести угрозу нашей стране, то шли бы действия по разжиганию ситуации в Центральной Азии или Закавказье. Хотя мы подобное уже видим. Американцы же в противодействие России могут создать не военный союз на Ближнем Востоке, а попытаются создать напряжение в определенных государствах, в том числе нефтедобывающее, с целью снижения цен на нефть. Подобное в свою очередь нанесет сильный экономический урон России, — подытожил востоковед.

Политолог Маис Курбанов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил подорожание прохода через Босфор и Дарданеллы. По его мнению, Турция хочет принять подобное решение, поскольку теряет свое влияние на данном направлении.

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