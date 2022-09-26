Блинкен рассказал об агрессии Китая в адрес Тайваня

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Китайская сторона принимает все более агрессивный курс в ситуации вокруг Тайваня. Таким мнением поделился государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью одному из местных телеканалов.

По его словам, Пекин действует «все более агрессивно» в том, что касается островного государства, что создает угрозу миру и стабильности во всем азиатско-тихоокеанском регионе, пишет Федеральное агентство новостей.

Глава американского внешнеполитического ведомства также заметил, что в настоящее время Иран пытается увязать сторонние вопросы с ядерной сделкой.

Накануне руководитель Госдепартамента предупредил главу Министерства иностранных дел Китая Ван И о последствиях поддержки России. При этом Блинкен подчеркнул, что Белый дом все еще открыт к сотрудничеству с Пекином в рамках общих интересов.

До этого Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон вместе с союзниками продолжит оказывать необходимую поддержку украинской стороне, несмотря на объявленную в России частичную мобилизацию.