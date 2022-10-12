Политолог Марков назвал условие, при котором Вашингтон «уберет» Зеленского с поста президента

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Газета The Washington Post со ссылкой на бывшего представителя Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден призывал главу Украины Владимира Зеленского перестать жаловаться на недостаточную помощь со стороны Вашингтона. Кроме того, западные СМИ обратили внимание на то, что между США и Украиной вспыхнула напряженность после убийства Дарьи Дугиной. О том, могут ли эти факторы привести к отставке Зеленского по инициативе Штатов, «Вечерней Москве» рассказал общественный деятель и политолог Сергей Марков.

По его мнению, США ни при каких обстоятельствах не сместят Владимира Зеленского с должности президента Украины, пока он безоговорочно выполняет все требования своих западных покровителей. Даже если нынешний глава киевского режима в чем-то ослушается, то вряд ли он будет устранен. Политолог отметил, что Вашингтон вложил столько финансовых и медийных ресурсов в украинского президента, что у него и желания не возникнет «пойти против своих же».

— Однако чисто гипотетически, если Зеленский начнет гнуть свою линию, которая не по нутру западному миру, то есть шанс быть устраненным. Но с точки зрения реальности это, в принципе, невозможно. Ведь с чего это вдруг Зеленскому, который прилежно выполнял любые заокеанские приказы, должно стукнуть в голову пойти против своих же? — заявил Марков.

По словам собеседника «ВМ», все эти годы, находясь в президентском кресле, Зеленский делал все, чтобы угодить своим покровителям:

— И нет никаких оснований полагать, что в какой-то момент ситуация изменится и президент Зеленский начнет вести полностью обособленную от США независимую политику, — заключил Марков.

Политолог также рассказал, повлияет ли на отношения США и Украины убийство Дугиной.