«Отчитали Киев»: повлияет ли на отношения США и Украины убийство Дугиной

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Убийство российской журналистки Дарьи Дугиной является спланированной и согласованной акцией украинских властей и их американских покровителей. Поэтому публикации в западных СМИ о том, что Киев действовал самостоятельно, вызвав якобы гнев Белого дома, являются ложью. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил общественный деятель и политолог Сергей Марков.

По его словам, спецслужбы Украины полностью контролируются западными «кукловодами», что исключает для СБУ, как и в целом для киевского режима, вероятность принятия самостоятельных решений по планированию и устареванию любых акций и диверсий:

— Очевидно, что убийство Дугиной было согласовано с Вашингтоном. Единственное, что могло возмутить США, — это необоснованность конкретно этой жертвы. Возможно также и то, что о планируемой акции забыли известить самые верха американского политикума.

Подобные инциденты, когда Киев занимался самоуправством, наблюдались и внутри самой Украины, подчеркнул Марков:

— В частности, журналист Олесь Бузина был убит неофашистскими украинскими силами во взаимодействии с СБУ в рамках некой «бандеровской акции». Это вызвало протестные настроения в западном мире. Тогда PR-службы США и Европы даже заявили, что такого чудовищного преступления даже их менеджеры не способны скрыть.

Однако это вовсе не означает, что Вашингтон перестанет поддерживать Киев в его русофобской политике:

— Конечно, в США возмутились неким образом тому, что убита дочь философа. Они отчитали Киев: мол, вы убивать — убивайте, но не детей философов, учитывая тот факт, что изначально планировалось убийство самого Александра Дугина, а не его дочери. Но это всего лишь небольшие курьезы во взаимоотношениях начальника и подчиненного.

Эксперт отметил, что, несмотря на это, пусть согласованное, но все же небольшое самоуправство киевского режима при совершении подобных преступлений, не изменит планы дальнейшего тесного сотрудничества Киева и Вашингтона в их общем стремлении создавать глобальный русофобский мир, заключил Марков.

О том, что после убийства Дарьи Дугиной между США и Украиной вспыхнула напряженность в отношении «надлежащего ответа на действия России», стало известно из публикации газеты Politico. В статье говорится, что американские чиновники возмущены несогласованными действиями украинцев, решившихся на минирование автомобиля философа Дугина, в котором погибла дочь российского аналитика.

А New York Times выпустил статью, в которой сказано, что за убийством Дугиной стоят украинские власти. И организовали они покушение без ведома Вашингтона. При этом подчеркивалось, что заокеанские кураторы даже не знали о планируемой операции, а если бы с ними проконсультировались — выступили бы против.

О смерти дочери известного общественного деятеля Александра Дугина журналистки Дарьи Дугиной стало известно 21 августа. Девушка погибла в результате взрыва автомобиля в Подмосковье. О том, что известно о трагедии, — в материале «Вечерней Москвы».