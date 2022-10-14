Гладков сообщил о пожаре на белгородской подстанции в результате обстрела ВСУ

Фото: belregion.ru

В результате обстрела Белгорода вооруженными силами Украины загорелась подстанция мощностью 110 киловатт. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу, 14 октября.

— После обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт. Максимально быстро постараемся устранить последствия, — сообщил губернатор.

Также он уточнил, что примерное время переключения на резервные источники составит четыре часа. При этом водоснабжение остается в норме, так как насосы подключили на другие линии питания.

По словам Гладкова, на место происшествия быстро прибыли сотрудники оперативных служб, а также начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Потапов и мэр города Валентин Демидов.

На данный момент пожар ликвидирован. Проводятся работы по переподключению подстанции, уточнил в своем Telegram-канале губернатор.

14 октября над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. Как уточняется, примерно в 12:50 по московскому времени в центре Белгорода прогремел взрыв. Затем в течение 20 минут последовали еще шесть взрывов, а в небе показались следы от работы ПВО.