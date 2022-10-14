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«Посмотрела свои чеки»: Роулинг объяснила, как справляется с критикой

Дарья Сорокина
Общество
«Посмотрела свои чеки»: Роулинг объяснила, как справляется с критикой
Фото: Daniel Ogren / CC BY 2.0

Британская писательница Джоан Роулинг уже несколько лет отбивается от нападок в Сети за ее традиционные взгляды на жизнь.

14 октября писательница четко дала ответ одному из хейтеров на вопрос, как она справляется с критикой, потеряв большую аудиторию читателей.

— Я посмотрела свои последние чеки на роялти и обнаружила, что боль проходит довольно быстро, — заявила Роулинг в Twitter.

В эксклюзивном материале «Вечерняя Москва» разбиралась, за что создательницу волшебного мира Гарри Поттера резко разлюбили фанаты.

20 августа стало известно, что американская киностудия Warner Bros. и Роулинг достигли договоренности о создании нового сериала, главными героями которого станут персонажи из мира книг про волшебника Гарри Поттера. Представители компании подписали соглашение с Роулинг еще полгода назад. Вероятнее всего, сериал выйдет на стриминговой платформе HBO Max.

29 августа Роулинг объяснила, почему ее не было в специальном выпуске «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». Она заявила, что речь в этом документальном произведении шла о серии фильмов, а Роулинг является именно автором романов про юного волшебника.

Знаменитости жесткая критика Джоан Роулинг
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