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Схема движения временно изменится на нескольких улицах в ЦАО и ЮВАО

Дарья Сорокина
Город
Схема движения временно изменится на нескольких улицах в ЦАО и ЮВАО
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Схема движения временно изменится на нескольких улицах в Центральном и Юго-Восточном административных округах Москвы.

В связи с проведением строительных работ полностью будет перекрыт участок улицы Дурова. Ограничения продлятся в период с 15 по 17 октября. Также будут закрыты несколько участков улицы Гиляровского с 22 октября по 14 ноября.

Из-за строительных работ с 14 октября будут недоступны некоторые полосы движения на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. Кроме того, с 18 по 25 октября на улице Моховой ограничат движение по первой полосе в связи с проведением Международного экспортного форума.

Схема движения временно изменится на нескольких улицах в ЦАО и ЮВАО Фото: mos.ru

Из-за киносъемок 16 октября будут временно перекрыты участки Подколокольного и Певческого переулков, а также Хитровской площади.

Водителям следует заранее прокладывать маршрут и внимательно выбирать пути объезда, подчеркнули на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно стало известно, что все московские дороги промоют шампунем в рамках подготовки к зиме 15 октября. В столичном Комплексе городского хозяйства подчеркнули, что используемое моющее средство совершенно безопасно: не содержит кислот и щелочей.

Москва Центральный административный округ (ЦАО) Ограничения Дороги Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
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