Прокуратура проверяет университет в Москве на предмет продажи справок для подлежащих мобилизации

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Прокуратура Москвы совместно с ГУ МВД России по столице проводит проверку по факту выявления свыше 800 фактов фиктивного приема в Негосударственное образовательное частное учреждение «Синергия» с целью уклонения от частичной мобилизации. Об этом стало известно в пятницу, 14 октября.

— Установлено, что за выдачу одной такой справки в университете брали 180 тысяч рублей, — сообщил источник агентства городских новостей «Москва».

Он также добавил, что документы были необходимы подлежащим мобилизации гражданам для получения отсрочки в целях уклонения от исполнения обязанностей по призыву.

Уточняется, что по факту мошенничества с использованием служебного положения было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа работников учреждения.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают точное число преступных фактов и лиц, которым выданы такие справки, а также лиц, причастных к совершению преступления.

Позже в пресс-службе «Синергии» сообщили о выявлении недобросовестных сотрудников.

— В связи с проведением специальной военной операции на Украине и введением частичной мобилизации случаи уклонения от призыва недопустимы. Для выявления и предотвращения этого во всех образовательных организациях должны быть усилены меры контроля, — отметил ректор вуза Артем Васильев.

Он также добавил, что руководство университета подготовило обращение, которое будет направлено в Генеральную прокуратуру РФ и правоохранительные органы с целью налаживания взаимодействия и предотвращения подобных случаев.

21 сентября президент России Владимир Путин сообщил о начале частичной мобилизации, в рамках которой планируется призвать до 300 тысяч человек. «Вечерняя Москва» разбиралась, что делать человеку, которому пришла повестка.