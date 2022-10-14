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Приметы и советы

Сестра Градского намерена судиться с наследниками артиста за имущество

Евгений Жуков
Общество
Сестра Градского намерена судиться с наследниками артиста за имущество
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Двоюродная сестра музыканта Александра Градского Наталья собирается вступить в борьбу за наследство знаменитого родственника. Об этом стало известно в пятницу, 14 октября.

Сестра народного артиста России хочет отсудить квартиру на Бережковской набережной и дачу в Расторгуево, которые раньше принадлежали ее отцу.

— Представлять мои интересы в российском суде будут несколько адвокатов, имена которых я пока не могу называть. Выиграю — значит, выиграю. Проиграю — так проиграю. Я всегда за справедливость: чужого мне не надо, так почему я должна раздаривать свое? — поделилась Наталья Градская.

При этом никаких претензий к наследникам певца у Натальи нет. Наоборот, по ее словам, она пыталась наладить контакт со старшим сыном Александра, однако тот не проявил никакого интереса.

— Так что моя совесть чиста. Для себя я знаю, что все делаю правильно, — передает слова Натальи «КП».

До этого в материале «Вечерней Москвы» сообщалось, что за наследство Александра Градского идет ожесточенная борьба между родственниками.

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