Эксгумация возможна: что известно о борьбе за наследство Александра Градского

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Известного музыканта, певца и наставника Александра Градского не стало 28 ноября 2021 года. Он скончался на 73-м году жизни. Несмотря на то что артиста нет уже больше полугода, из-за того, что он не успел написать завещание, скандалы вокруг его наследства не утихают по сей день. Как заявил известный художник Никас Сафронов, споры между родными за имущество знаменитости идут ожесточенные. К тому же, он считает, что в ближайшее время на наследство появятся еще претенденты. И чтобы доказать родство новоиспеченных родственников, тело музыканта могут эксгумировать. «Вечерняя Москва» решила узнать, насколько такой сценарий возможен.

Смерть Градского

Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре минувшего года COVID-19. Тогда поражение легких Градского достигло 70 процентов. Умер певец в больнице, куда попал с инсультом. Причиной смерти артиста стал инфаркт головного мозга. Несмотря на усилия медиков, спасти маэстро не удалось — 28 ноября сердце музыканта перестало биться. Выдающийся композитор был похоронен 1 декабря на Ваганьковском кладбище в Москве. Прощание с ним прошло в театре «Градский холл», где он больше пяти лет проработал художественным руководителем.

Претенденты на наследство

По происшествии нескольких месяцев многих поклонников начала волновать тема наследства композитора. По официальным данным, на имущество артиста претендуют вдова музыканта Марина Коташенко с двумя несовершеннолетними сыновьями, старшие дети Даниил и Мария, а также сестра Наталья — все родственники, которые только есть.

А совсем недавно в борьбу за наследство еще включилась и экс-супруга Ольга Фартышева. Она намерена отобрать у молодой вдовы Градского совместно нажитое с артистом имущество и недвижимость. Бывшая жена даже обратилась с исковым заявлением, что приостановило процесс оформления раздела наследства на неопределенный срок.

Однако помимо Фартышевой, за право унаследовать «отцовские дары» могут вступить неизвестные ранее внебрачные дети артиста. Об этом СМИ сообщила родная сестра Александра Градского Наталья. Сама Наталья не претендует на наследство родственника. Однако она желает вернуть себе подмосковную дачу и квартиру в Москве, которые принадлежали ее родному отцу. По ее словам, композитор обманным путем забрал эту недвижимость себе, воспользовавшись тем, что сестра проживает за пределами РФ.

В свою очередь художник Никас Сафронов, знавший близко покойного, тоже допустил, что исключать вероятность появления внебрачных детей, претендующих на богатство покойного композитора, не стоит. Живописец отметил, что тело Градского могут поднять из могилы для проведения генетической экспертизы, чтобы установить родство с возможными внебрачными детьми.

Эксгумация и другие методы

По словам юриста Юрия Никитина, вопрос о необходимости эксгумации как раз возникает в рамках наследственных споров и исков потенциальных наследников о посмертном установлении отцовства или родства.

— Исходя из практики, могу сказать, что до самого процесса извлечения тела из могилы доходит крайне редко, — рассказал юрист «ВМ». — Спор можно урегулировать молекулярно-генетической экспертизой через других родственников покойного или путем сопоставления биоматериалов умершего с ДНК предполагаемого наследника.

При этом, уточнил юрист, ДНК умершего изымается с личных вещей — волосы, эпителий, иные биочастицы. И только если ничего не удается найти, то по ходатайству родственников, которые будут претендовать на наследство, процесс взятия ДНК путем эксгумации будет произведен:

— Кстати, не всегда методом извлечения тела удается установить степень родства, в особенности, если останки были захоронены более года назад.

Но в случае с Градским, которого предали земле чуть больше полугода, такой способ экспертизы может быть эффективен. Конечно, если появится необходимость в ней, заключил Никитин.